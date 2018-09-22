Афиногенов: «Динамо» находится не на своём месте, надо выкарабкиваться

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (5:2), в котором он отметился хет-триком.



«Здорово, что выиграли, нам нужны победы, поэтому цепляемся за каждый матч сейчас. Лучший матч в сезоне? С ребятами говорили, что нужно начинать с чистого листа. Мы находимся не там, где хотелось бы. Надо выкарабкиваться. Сыграли хороший матч, в защите тоже хорошо действовали.



Любая игра тяжёлая, даже сегодня было тяжело. Нам нужны очки, все это прекрасно понимают. Всё зависит от нас в любом случае. Мы сделали выводы после прошлого матча и сегодня не повторили старых ошибок.



С метра забил? Получается, попал. Про тактику ничего не скажу, это наши секреты. У нас есть тактика, которой мы придерживаемся.



Первый хет-трик в КХЛ? Ну да, последний в Америке ещё был. Когда именно? Сейчас не могу вспомнить, примерно восемь лет назад, перед отъездом в Россию.



Передачи от Шипачёва? Приятно играть и с Вадимом, и с Дмитрием Кагарлицким. Много моментов создают», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» М — «Динамо» Мн: Максим Афиногенов отметился хет-триком