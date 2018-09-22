Волков: «Динамо» нужно было побеждать, чтобы реабилитироваться за игру со СКА

Защитник московского «Динамо» Артём Волков подвёл итоги матча с минскими одноклубниками (5:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Важная игра для нас. Обязательно должны были выигрывать после поражения от СКА, чтобы реабилитироваться. Матч был непростой, соперник хорошо двигался. Но мы были готовы к этому, изучили тактику, выполнили тренерскую установку.



В начале матча присутствовало волнение? Надо было забить гол, чтобы почувствовать игру, расслабиться.



После того как соперник сравнял счёт, не нервничали, продолжали гнуть свою линию, выполнять тренерское задание», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Московская команда набрала семь очков и ушла с последнего места в Западной конференции, на которое опустились минчане.