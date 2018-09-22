Бочаров — о победе над «Динамо» Мн: надеюсь, оттолкнёмся и пойдём дальше

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги домашнего матча с минскими одноклубниками (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Уверенная победа. Сегодня интересная игра была. Получили удовольствие от неё. Надеюсь, оттолкнёмся и пойдём дальше. Весь матч доминировали, смотрелись свежее, создавали больше моментов, поэтому было делом времени, когда забьем.



«Динамо» — хорошая команда, была выше нас в таблице. С ними всегда интересно играть, там много европейцев», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.



Московская команда набрала семь очков и ушла с последнего места в Западной конференции, на которое опустились минские одноклубники.

Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников