Портцлайн: Бобровского обижает, что «Коламбус» критикует его за игру в плей-офф

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн поделился мнением о ситуации с российским голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским.

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«Думаю, клуб сомневается, стоит ли платить ему «деньги Кэри Прайса», и это его обижает. На мой взгляд, проблема больше в другом. Боб считает, что клуб относится к нему неуважительно, потому что смеет критиковать его за игру в плей-офф. Он принимает это близко к сердцу. Мне кажется, его сильно ранило, когда ему предложили обратиться к спортивному психологу. Как будто кто-то назвал его слабым или недостаточно сильным мужчиной. Понятно, что под этими советами не было подобной подоплёки, здесь это нормальная практика, но Боба это оскорбило. Возможно, здесь всё вместе. Он не чувствует должного уважения и он не получил контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым вратарём лиги.



Интересно, что для левого нападающего и вратаря ситуация отличается. Не так много команд могут позволить себе платить Бобу $ 10 млн и в то же время ищут первого номера. Любой команде, даже «Питтсбургу», пригодится Панарин — левый крайний, который набирает по очку за матч. А сколько есть команд, которым нужен основной вратарь, и которые могут платить ему $ 10 млн? Возможно, Боб оценил ситуацию и понял, что у «Коламбуса» есть козырь в переговорах. И что, возможно, единственный способ получить какой-то рычаг давления, чтобы выбить лучшие условия, – это перейти к угрозам.

Его ситуация накладывается на ситуацию с Панариным, и клуб оказывается в плохом положении. Возможно, это заставит клуб раскошелиться, но «Коламбус» не хочет столько платить, потому что положение Боба тоже непростое. Возможно, он просто пытается улучшить свою позицию в переговорах», — сказал Портцлайн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.