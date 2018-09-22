Франсон: в КХЛ другая игра, здесь не так всё плотно, как в НХЛ

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился эмоциями после домашней победы над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:2).



«Игра сегодня получилась отличная! Набрал своё первое очко за «Авангард». Мартынов отдал мне передачу, я набросил в сторону ворот, и Широков здорово подставил клюшку.



С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Все команды в этой лиге отлично работают в защите, блокируют броски. В предыдущих играх я делал несколько попыток бросить и, к сожалению, они были заблокированы. Наконец-то сегодня шайба прошла через всех и нашла клюшку Широкова.



В КХЛ другой хоккей. Гораздо больше пространства на льду, больше скорости, не так всё плотно, как в НХЛ. Из-за этого не так часто команды обмениваются голами. Можно подержать шайбу, выбрать вариант развития атаки. Нужно думать немного иначе, чтобы играть здесь, однозначно», — цитирует Франсона официальный сайт омской команды.