К. Семёнов: «Авангард» не должен ни под кого подстраиваться

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:2). В этой игре форвард отметился двумя заброшенными шайбами.



«Хорошая была игра, боевая. Соперник не сдался, шёл до конца, забил второй гол. Мы не должны его были пропускать, нужно было просто вывести шайбу из зоны. Хорошо, что довели матч до победы. Всех — с победой!



Сложностей нет, потому что мы играем в свой хоккей, играем так, как нам говорят, как объясняют. Нужно просто играть в свою игру, не подстраиваться ни под кого.



Как справляемся с переездами? Этот сезон не первый в моей карьере. Здесь ничего такого сложного. Да, бывают долгие перелёты, но ты готовишь сам себя к каждой игре. Выходишь и играешь на победу», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Авангарда».

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