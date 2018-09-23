«Колорадо» пропустил семь безответных шайб в предсезонном матче с «Миннесотой»

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Миннесота Уайлд» принимал на домашней площадке «Колорадо Эвеланш» и одержал разгромную победу — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0).

Хет-триком в составе «Уайлд» отметился нападающий Чарли Койл. Российский форвард «лавин» Игорь Швырёв провёл на льду 13 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями. Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев завершил матч с показателем полезности «-1». Российский голкипер гостей Семён Варламов участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 7:3. Хет-трик в составе «Блю Джекетс» оформил Оливер Бьёркстранд. Двумя результативными передачами отметился капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Российский форвард «синих мундиров» Виталий Абрамов провёл на льду 15 минут 37 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1». Хоккеисты «Коламбуса» Сергей Бобровский и Артемий Панарин, а также форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участие в матче не принимали.