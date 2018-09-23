Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой»

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Даллас Старз» принимал на домашнем льду «Флориду Пантерз» и уступил в овертайме — 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Пантерз» Джейкоб Макдональд с передачи россиянина Максима Мамина. Результативной передачей отметился защитник гостей Богдан Киселевич. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов участие в матче не принимал.

Заброшенные шайбы в составе «Далласа» записали на свой счёт Денис Гурьянов, Девин Шор и Джемел Смит. Форвард «Старз» Александр Радулов результативными действиями не отметился. Нападающий Валерий Ничушкин отсутствовал в заявке на этот матч.

В параллельном матче «Аризона Койотс» взял верх над «Анахайм Дакс» — 6:1. Дублем в составе победителей отметился форвард Лоусон Крауз.

«Калгари Флэймз» переиграл «Ванкувер Кэнакс» – 5:2. Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин результативными действиями не отметился и окончил матч с показателем «-1».