Главный тренер клуба ОХЛ потерял сознание во время матча

Главный тренер «Гамильтон Бульдогс» Дэйв Матсос потерял сознание во время матча с «Бэрри Колтс», сообщает ESPN. Наставник клуба хоккейной лиги Онтарио (OHL) был доставлен в больницу.

Матсосу стало плохо на последних секундах матча, ему незамедлительно была оказана медицинская помощь. Отмечается, что специалист пришёл в себя, однако всё равно был отправлен в местную больницу ради меры предосторожности.

44-летний наставник работает в юниорской лиге на протяжении 10-го сезона. Ранее он тренировал «Уиндзор Спитфайрс» и «Садбэри Вулвз». На момент происшествия «Гамильтон» вёл со счётом 4:2, в итоге команда Матсоса одержала победу.