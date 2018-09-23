«Нью-Джерси» заключил контракт с Майлзом Вудом на $ 11 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» подписал новый контракт с форвардом Майлзом Вудом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 23-летним игроком, находившимся в статусе ограниченно свободного агента, рассчитано на четыре года. Средняя годовая зарплата составит $ 2,75 млн.



В минувшем сезоне Вуд установил личные рекорды результативности в НХЛ, набрав 32 (19+13) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-6» и 84 минутах штрафа. В 5 матчах плей-офф уроженец Баффало не набрал очков, отметившись только 14 штрафными минутами.

Следующий сезон станет для Вуда четвёртым в лиге. В общей сложности он принял участие в 142 играх, забросив 27 шайб и сделав 22 результативные передачи.

Таким образом, без контрактов на данный момент остаются три ограниченно свободных агента: защитник Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), форварды Ник Ричи («Анахайм Дакс») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).