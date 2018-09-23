Хартикайнен о 1-м голе в сезоне: делал всё как обычно, но раньше часто не везло

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился впечатлениями от выигранной встречи с астанинским «Барысом» (7:3). Форвард рассказал о завершении личной чёрной серии. Финский нападающий забил свой первый гол в сезоне.

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«Что случилось? Я не знаю. Мне повезло. Делал всё как обычно, но раньше часто не везло. Я забил первый гол в сезоне и немного отпустило. Я могу играть с кем угодно. У нас хорошая линия большинства, мы знаем что делать. В команде очень хорошая атмосфера и мне комфортно играть со всеми. Мне нравилось играть вместе с Линусом и нравится сейчас», — приводит слова Хартикайнена «Спорт Бизнес Online».

Видео гола Хартикайнена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.