«Айлендерс» отправили нападающего Ивана Косоренкова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о сокращении состава в ходе тренировочного лагеря, сообщается на официальном сайте клуба.

Ряд игроков был отправлен в фарм-клуб «островитян» в АХЛ – «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в том числе и 20-летний российский форвард Иван Косоренков. Он находился в тренировочном лагере «Айлендерс» по приглашению клуба. Контракт с игроком пока не подписан. Ожидается, что он может подписать соглашение с «Бриджпортом» и начать сезон в АХЛ.

В минувшем сезоне Косоренков играл за «Викториявилль» в юниорской лиге Квебека и набрал 82 (36+46) очка в 63 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+33». В плей-офф Косоренков забросил 4 шайбы и сделал 12 результативных передач в 14 матчах.