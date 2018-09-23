Бобков – о сокращении КХЛ: петух очень сильно клюёт в одно место

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением о последствиях сокращения КХЛ, в результате чего на рынке оказалось как никогда много свободных агентов.

«Конечно, то, что многие игроки, с которыми я выступал за «Адмирал», до сих пор не нашли работу, удивляет. Но надо понимать, что две команды исключили. Мест для игроков стало значительно меньше. Это бизнес. Петух клюёт очень сильно в одно место. Надо больше работать. Ещё с того сезона Андрей Разин нам говорил, что трудоустроиться будет сложнее. Конкуренция увеличилась, ребята начали готовиться раньше и относиться к своему делу профессиональнее. Никто тебе просто так место в КХЛ не отдаст, его надо заслужить», — сказал Бобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Полное интервью с Игорем Бобковым