Захаркин: тренеры в России упирают на требовательность, в НХЛ нужно объяснять

Известный тренер Игорь Захаркин объяснил, почему российские специалисты не востребованы в зарубежных командах, в том числе и в Национальной хоккейной лиги.

«Почему наши тренеры не работают в НХЛ? Тут много разных факторов. Языковой барьер в первую очередь. Тренеры в России, имея такие широкие полномочия, ставят большой упор на требовательность. А в западных командах игроку всегда нужны объяснения: почему ты должен сделать пас или выполнить определённый манёвр.

Три главные беды нашего хоккея? Первая беда – зашоренность в тактических схемах. Они не позволяют российскому игроку раскрыться полностью – в своей фантазии, креативности, особенно в атакующих действиях, всю нашу удаль показать. Вторая проблема – огрехи в технической подготовке, над которыми следует работать ещё в детском возрасте. Третье – доверие игрокам. Нужно давать хоккеистам возможность сделать что-то неординарное, может быть, рискнуть. Я считаю, можно творить и выигрывать», — цитирует Захаркина «Спорт Бизнес Online».