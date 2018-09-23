Светлов: в будущем оба голкипера «Адмирала» смогут бороться за места в сборной

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал подписание двух иностранных нападающих Марека Говорки и Войтеха Полака, а также оценил вратарский дуэт приморского клуба.

«Во-первых, мы благодарны руководству клуба за то, что была найдена возможность усилить команду за счёт легионеров, есть понимание, что набор очков идёт не столь регулярно именно из-за точечного недостатка мастерства. Во-вторых, догадывались, что с листа чехи вряд ли смогут сыграть на все сто процентов, пропущены фактически два месяца работы в коллективе. В-третьих, эти приобретения были нам жизненно необходимы, поскольку из-за травм на продолжительные сроки потеряли четырех хоккеистов, в том числе ведущих центрфорвардов Мерескина и Яковлева. Уверены, что в перспективе тот же Полак укрепит нашу центральную ось, но пока идет адаптация. Поскольку длина лавки для запасных у нас ограничена, на ключевую позицию в центре поставим совсем молодого Зайцева. Пока к уровню КХЛ он не готов, но надо талантливого хоккеиста, что называется, подпускать.

Дуэт молодых вратарей Серебряков — Красоткин прогрессирует, держит нас в игре в каждом матче. На мой взгляд, в потенциале оба голкипера смогут побороться и за места в сборной России. В нападении есть свои лидеры. Стабильно ведет за собой тройка братьев Стрельцовых и Черникова. Надежны и другие опытные игроки — например, наш капитан Глазачев и Коньков. Пытаясь найти возможность закрыть бреши в центре нападения, пытались перевести того же Конькова с края, но теряли сильную боевую единицу именно на его позиции. Так что, повторюсь, приобретение того же Полака было очень своевременным», — цитирует Светлова Russia-Hockey.