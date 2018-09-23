Фастовский: моя роль в отставке Юрзинова сильно переоценена

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о причинах увольнения Владимира Юрзинова-младшего с поста главного тренера.

«Моя роль в отставке Юрзинова сильно переоценена. Такие вещи я делаю не в одиночку. Это коллегиальное решение людей, которые отвечают за жизнь клуба. Очевидно, что то, что происходит с командой на старте сезона, не устраивает и раздражает тех, кто принимает решения. Важно, что сейчас только начало чемпионата и ещё есть время всё исправить.

Наверное, Юрзинов оказался не готов к такой стрессовой работе, как в «Сибири». Мы то привыкли, что каждый год у нас забирают ведущих игроков. Мы на это даже не реагируем! Вы вспоминаете, что прошлый сезон мы начинали с одним подписанным нападающим? Тем не менее, мы благодарны Юрзинову за концовку минувшего чемпионата », — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.