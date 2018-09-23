Андриевский: проблемы «Сибири» в психологии и дисциплине

Главный тренер тренер «Сибири» Александр Андриевский рассказал о проблемах команды, которая занимает последнее место в Континентальной хоккейной лиге, не имея на своём счету ни одного очка после девяти проведённых матчей.

«Проблемы «Сибири» можно решить только через работу. По тому, что я видел в последних трёх играх, команда играет всё лучше и лучше. Понятно, что ситуация не очень хорошая и хочется всего и сразу, но за один-два дня всё не исправить.

Прежде всего, у «Сибири» проблемы с психологией. Особенно это касается молодых ребят, которые не попадали в такие ситуации. Немного не хватает скоростно-силовой работы. С чем это связано? В этом бессмысленно разбираться. Ещё один немаловажный фактор — это дисциплина. Все последние матчи мы проиграли в результате ненужный удалений», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.