С. Джонс — о Торторелле: молодой команде иногда нужно слышать всё без прикрас

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился мнением о манере поведения главного тренера команды Джона Тортореллы. Наставник «мундиров» известен тем, что не выбирает выражений при общении с игроками и журналистами.

«Публика этого не видит, но мне нравится в Тортсе, что он всегда предельно честен. К нему можно подойти с любым вопросом — о хоккее или нет, и он даст откровенный ответ. Очень ценю это в тренере. Мне кажется, молодой команде иногда нужно слышать все без прикрас. Кому-то это может не нравиться, но лично я хочу знать, что думает тренер. Ну и с хоккейной точки зрения он оказал на меня огромное влияние», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2016/17 Торторелла был признан лучшим тренером Национальной хоккейной лиги – его команда установила клубный рекорд по количеству набранных очков (108), а также выдала 16-матчевую победную серию. Специалист дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, где его подопечные проигрывали в первых раундах.