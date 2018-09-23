А. Свечников — о «предсезонке»: первые несколько дней голова шла кругом

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сказал, что с каждым днём предсезонной подготовки чувствует себя всё более готовым к игре в НХЛ.

«Первые несколько дней голова шла кругом. Всё было ново, всё сбивало с толку. Но с каждым днём становится всё лучше и понятнее. Не чувствую никакого давления, просто хочу делать свою работу», — цитирует Свечникова NBC Sports.

Форвард был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Свечников стал девятым россиянином, выбранным в топ-3 драфта НХЛ. 18-летний форвард два года подряд выигрывал звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем – в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но это нисколько не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио – он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».