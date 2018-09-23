«Салават» отправился на выездную серию, Григорий Панин — в составе

Сегодня днём, 23 сентября, ХК «Салават Юлаев» отправился на вторую выездную серию в новом сезоне КХЛ, информирует официальный сайт уфимского клуба. В рамках гостевого турне команда Николая Цулыгина сыграет с «Трактором», минским «Динамо» и «Витязем».Тренерский штаб команды взял в поездку 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих).

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.

Защитники: Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Артём Сергеев, Алексей Семёнов, Сергей Терещенко, Александр Ляхов.

Нападающие: Антон Бурдасов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков, Павел Шэн.

Вместе с командой, как и сообщалось ранее, в поездку отправился защитник Григорий Панин, который травмировался во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Локомотивом». После перерыва он всё-таки вышел на третью двадцатиминутку, но провёл всего одну смену. Защитник отправился в раздевалку и больше на льду не появлялся.