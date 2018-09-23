Патрик Лайне приобрёл автомобиль Maserati за € 160 000

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне обзавёлся новым транспортным средством, сообщает Iltalehti.



20-летний хоккеист приобрёл спортивный автомобиль Maserati стоимостью € 160 000. Мощность нового транспортного средства составляет 430 лошадиных сил, авто разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Новый автомобиль Патрика Лайне Фото: iltalehti.fi

Лайне был выбран под вторым номером на драфте-2016, после чего подписал трёхлетний контракт новичка. Патрик зарабатывает около $ 925 тыс. в год, ещё $ 850 тыс. могут быть выплачены в виде бонусов. Соглашение истекает следующим летом, и финский спортсмен рассчитывает на новый договор, с более благоприятными финансовыми условиями.



В 82 матчах минувшего регулярного сезона НХЛ Лайне набрал 70 (44+26) очков. В плей-офф сыграл 17 матчей и записал в актив 12 (5+7) результативных баллов.