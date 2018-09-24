Даст ли «Ак Барс» шанс «Сибири» и другие матчи дня

Сегодня, 24 сентября, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает предсказать итоги следующих встреч:
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
— «Трактор» — «Салават Юлаев»;
— «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Авангард» — «Амур»;
— «Ак Барс» — «Сибирь»;
— «Динамо» М — «Барыс».
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На данный момент безвыигрышная серия «Сибири» составляет девять матчей. У команды Александра Андриевского нет ни одного очка. В ходе сезона белорусский специалист сменил на посту наставника новосибирского клуба Владимира Юрзинова-младшего, который был отправлен в отставку в связи с провальным выступлением команды на старте сезона.