«Спартак» объявил состав на гостевой матч с рижским «Динамо»

Стал известен состав «Спартака» на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Матч «Динамо» Рига – «Спартак» начнётся в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров – Провольнев, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;

Осипов – Кутейкин, Лещенко – Зубов – Хохлачёв;

Кулик – Калинин, Никонцев – Максвелл – Трунёв;

Сорокин, Шалагин, Талалуев – Шашков – Косов.

Команда Вадима Епанчинцева занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции – у красно-белых восемь очков после восьми матчей. Коллектив Гиртса Анкипанса располагается двумя строчками выше, набрав 11 баллов после восьми встреч.