«Спартак» объявил состав на гостевой матч с рижским «Динамо»

Стал известен состав «Спартака» на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Матч «Динамо» Рига – «Спартак» начнётся в 17:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров – Провольнев, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;
Осипов – Кутейкин, Лещенко – Зубов – Хохлачёв;
Кулик – Калинин, Никонцев – Максвелл – Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Талалуев – Шашков – Косов.
Команда Вадима Епанчинцева занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции – у красно-белых восемь очков после восьми матчей. Коллектив Гиртса Анкипанса располагается двумя строчками выше, набрав 11 баллов после восьми встреч.
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