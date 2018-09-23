Сергей Шумаков не планирует возвращаться в КХЛ

Журналист Washington Post Изабель Хуршудян отметила, что новоиспечённый форвард «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков не планирует возвращаться в Континентальную хоккейную лигу.
«Я разговаривала с Шумаковым на прошлой неделе. Сергей не планирует возвращаться в Россию. Думаю, хоккеист сам понимает, что существует такой расклад, при котором он начнёт новый сезон в АХЛ», — написала Хуршудян в своём «твиттере».
Шумаков дебютировал в составе «Вашингтона» во время предсезонной игры с «Каролиной Харрикейнз» (1:5). Российский хоккеист провёл на льду 14 минут 18 секунд и не отметился результативными действиями.
27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ.
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«Вашингтон» пропустил, а россиянин в итоге провёл на льду 14 минут.