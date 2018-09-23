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Пол Байрон подписал новый контракт с «Монреалем» на 4 года и $13,6 млн

Пол Байрон подписал новый контракт с «Монреалем» на 4 года и $13,6 млн
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» объявил о договорённости с нападающим Полом Байроном по поводу продления контракта.

Как сообщает пресс-служба канадского клуба, 29-летний хоккеист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2022/23. Годовая зарплата Байрона составит $3,4 млн, за четыре года он заработает $13,6 млн.

Байрон защищает цвета «Монреаля» с сезона-2015/16. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз».

В прошлом сезоне Байрон провёл 82 матча в «регулярке», забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-4» и 23 минутах штрафного времени. В регулярных чемпионатах НХЛ спортсмен провёл в общей сложности 363 игры и набрал 144 (70+74) балла.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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