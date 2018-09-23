«Спартак» победил рижское «Динамо», забросив три шайбы в первом периоде

Московский «Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Латвии и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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Исход противостояния был решён по ходу первого периода, когда в ворота дружины Гиртса Анкипанса влетели три шайбы, авторами которых стали Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачёв. После этого голкипер рижан Кристерс Гудлевскис уступил своё место Тимуру Билялову. На старте заключительного игрового отрезка Линус Виделль сократил отставание, пробив Юлиуса Гудачека, но на большее хозяев не хватило.



Красно-белые одержали вторую победу кряду и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается строчкой выше, имея на одно очко больше, чем у подопечных Вадима Епанчинцева.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.