Епанчинцев: во второй половине игры «Спартак» сосредоточился на обороне

Наставник «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги гостевого матча с рижским «Динамо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые забросили три шайбы в первом игровом отрезке, после чего смогли удержать преимущество.



«Хорошая игра, хорошая атмосфера. Исход матча решил первый период, в котором «Спартак» оформил три отличных гола. Вторая половина встречи выдалась достаточно напряжённой, пришлось сосредоточиться на игре в обороне. Впрочем, я очень рад, что команда справилась со своей задачей и одержала итоговую победу», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции после матча в Риге.



«Спартак» проведёт следующий матч в КХЛ 25 сентября. Подопечные Епанчинцева встретятся в Братиславе со «Слованом».

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