Кучеров: я деньгами не швыряюсь и не хочу спустить их на ветер

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как обращается с деньгами. В межсезонье форвард подписал новый восьмилетний контракт на $76 млн.



«Что для меня значит контракт? Это гарантия того, что я останусь здесь ещё на девять лет — восемь сезонов по новому договору, и ещё остался один год по старому соглашению. Это снимает с тебя какое-то давление. Я наслаждаюсь жизнью в Тампе. Здесь мой дом, и я хочу прожить тут долгое время. Да, это страховка. На самом деле, я не думаю постоянно о деньгах и не особо их трачу.



Я стараюсь обращаться с деньгами умно. Кладу их в банк, делаю некоторые инвестиции. Деньги для меня — это забота о моей семье. Я обеспечиваю хорошую жизнь не только себе, но и своим детям и внукам. Хватает примеров, что происходит с баскетболистами и американскими футболистами, которые имели отличные контракты, но в итоге всё потеряли.



Я рад, что вокруг меня есть хорошие люди, которые занимаются менеджментом моих денег, подсказывают, куда их вкладывать. А не говорят под руку что-то вроде: «Смотри, какая хорошая машина за 300 тысяч долларов!». Такие люди в окружении мне не нужны. Я деньгами не швыряюсь, а зарабатываю их серьёзным трудом и не хочу спустить их на ветер», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Айзерман ушёл из «Тампы». При нём Кучеров и Василевский стали звёздами НХЛ Все в шоке.