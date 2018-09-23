Куликов: чувствую себя хорошо, приятно вернуться в состав «Виннипега»

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов рассказал о самочувствии после реабилитации в связи с травмой.



В марте 2018 года у российского хоккеиста произошёл рецидив повреждения, которое он получил ещё в составе «Баффало Сэйбрз». Куликов отказался от операции на спине, чтобы принять участие в пятом матче финальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс». После этого матча он лёг под нож хирурга и пропустил 10 недель.



22 сентября Куликов провёл 17 минут в предсезонном матче с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ).



«Процесс восстановления получился долгим и утомительным. Очень тяжело наблюдать за игрой одноклубников со стороны, осознавая, что ты не можешь ей помочь. Я много работал для того, чтобы подойти к сезону во всеоружии, не испытывая проблем со здоровьем. Чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что вернулся на лёд и принял участие в предсезонном матче», — цитирует Куликова пресс-служба «Виннипега».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19