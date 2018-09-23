Никонцев: «Спартак» регулярно побеждает в Риге, это продолжится и дальше

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев поделился эмоциями после выездной победы над рижским «Динамо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Думаю, первый период всё предопределил. Команда вышла хорошо настроенной на игру – открыли счёт, а затем забросили ещё две шайбы. Во втором периоде немного сдали — у соперника были моменты, но мы выстояли и выиграли важный матч.



Я верил, что доведём игру до победы. Команда грамотно сыграла, когда соперник заменил вратаря. Большой плюс, что не было ненужных удалений, сыграли здорово. Все играли на команду.



В Риге всегда непросто выступать, но в последние годы «Спартак» здесь играет хорошо — всегда берём очки, выигрываем. Думаю, это продолжится и дальше», — цитирует Никонцева пресс-служба московского клуба.

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