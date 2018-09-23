Шайфли: Уилер принадлежит к типу игроков, которых сильно недооценивают

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли высоко оценил товарища по команде Блейка Уилера.



«Крайне приятно, что Блейк Уилер останется в команде ещё на шесть лет. Это важный шаг вперед, которому рады и я, и все в команде. Данные шаги вселяют в коллектив веру. Надеюсь, что все ребята хорошо позанимались летом и готовы к сезону, который станет для нас ещё более успешным, чем предыдущий.



Уилер — невероятен. Он принадлежит к типу игроков, которых очень многие недооценивают и не понимают, насколько они хороши. Блейк — особенный хоккеист, который очень хорошо видит площадку. Он может делать абсолютно всё: играть в меньшинстве, а в большинстве так и вовсе является нашей опорой. Уилер прекрасно выглядит в обороне, великолепно играет в атаке», — приводит слова Шайфли официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19