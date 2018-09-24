Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» разгромить «Коламбус» в предсезонном матче

За океаном состоялись два предсезонных матча НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» на выезде уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Главным героем встречи стал форвард гостей Томас Робер, записавший на свой счёт 3 результативные передачи. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27. Россиянин Артемий Панарин завершил матч с показателем «-1». Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3. Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 12 минут 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин окончил матч с показателем полезности «-2».