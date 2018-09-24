«Адмирал» объявил состав на второй выезд

Сегодня, 24 сентября, «Адмирал» отправился во вторую выездную поездку, в рамках которой сыграет 26 сентября в Нижнем Новгороде с «Торпедо», 28 сентября в Нижнекамске с «Нефтехимиком» и 30 сентября в Казани с «Ак Барсом».

Тренерский штаб Сергея Светлова взял в поездку 25 игроков, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.

Голкиперы: Никита Серебряков, Антон Красоткин, Владислав Насонов;

Защитники: Кирилл Дьяков, Артур Кармашков, Юрий Козловский, Иван Мищенко, Тимур Таратунин, Роман Таталин, Александр Угольников;

Нападающие: Владимир Бутузов, Семён Валуйский, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Константин Глазачев, Марек Говорка, Глеб Зайцев, Сергей Коньков, Антон Королёв, Войтек Полак, Никита Сироткин, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Никита Феоктистов, Александр Черников.

Во Владивостоке остались залечивать травмы защитники Егор Антропов и Михаил Патрикеев, нападающие Александр Мерескин и Егор Яковлев.