Андрей Соколов и Алексей Тертышный вошли в тренерский штаб «Трактора»

«Трактор» осуществил изменения в тренерском штабе после стартового отрезка. Об этом сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.

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«Руководство клуба проанализировало матчи, сыгранные на старте чемпионата в первой домашней и выездной сериях. По итогам приняты некоторые кадровые решения. В качестве тренера защитников в команду вернулся Андрей Соколов, внесший значительный вклад в бронзу «Трактора» прошедшего сезона, но, к сожалению, не вошедший в обновлённый тренерский штаб. Он уже приступил к исполнению обязанностей.



Равилю Гусманову предложено возглавить команду ВХЛ «Челмет». Со времён Валерия Белоусова Равиль Мидехатович работал ассистентом главного тренера. Сейчас ему предоставляется отличная возможность выйти на новый качественный уровень специалиста.



В свою очередь, Алексей Тертышный переходит в помощники Германа Титова. Алексей Викторович по-настоящему преданный клубу специалист с большим хоккейным и тренерским опытом. Таким образом, взаимосвязь команд системы «Трактора» будет работать наиболее оптимально», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».