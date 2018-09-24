А. Семёнов: в 37 лет чувствую себя лучше, чем в 25

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов признался, что не испытывает никаких проблем на льду, несмотря на 37-летний возраст.



«Тяжело ли мне играть в 37 лет? Даже легче, чем в 25. Когда ты настолько много играешь, то начинаешь по-другому подходить к хоккею. К тренировкам, питанию. В 25 не было такого, чтобы у тебя был свой тренер. Да, тренируешься, готовишься, но не так, как я начал это делать в 30-31. В то же время начал следить за питанием. Это приносит свои плоды, я чувствую себя намного лучше.



Раньше я весил 120 килограммов, сейчас – 110-112. Вижу, что мне легче играть, подключаться к атакам. Впрочем, у меня никогда не было большого процента жира. В хоккее же не нужны огромные мышцы, нужны ноги, быстрые руки, светлая голова. Я это переосмыслил в 30 лет. Супруга помогла с питанием, со многими ребятами из НХЛ говорил, они подсказывали, что правильно, а что – нет», — цитирует Семёнова «Спорт Бизнес Online».

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