Торторелла: Панарину есть куда прибавлять, но он будет готов к сезону

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил действия российского форварда Артемия Панарина в предсезонном матче с «Сент-Луис Блюз» (1:5). В этой игре нападающий провёл 17 минут 48 секунд, нанёс два броска в створ ворот и заработал показатель полезности «-1».



«Панарину есть куда добавлять, но он приложил руку ко всем немногим голевым моментам, что мы создали. Ему ещё надо поработать, он пропустил начало тренировочного лагеря, но он будет готов к сезону», — приводил слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.



Ранее стало известно, что Панарин отказался продлевать контракт и пока не планирует возвращаться к данному вопросу.



Российский хоккеист имеет контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19 со средней зарплатой в $ 6 млн. В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету семь (2+5) баллов.

«Сложно представить счастливый конец». Почему Бобровский обижен на «Коламбус» Журналист The Athletic – о том, что стоит за вызывающим заявлением Бобровского и почему Панарина манит Нью-Йорк.