Занковец: «Динамо» Мн надо быть аккуратнее с приглашением легионеров

Белорусский специалист Эдуард Занковец прокомментировал выступление минского «Динамо» на старте нынешнего сезона. В настоящий момент подопечные Горди Дуайера занимают последнее место в Западной конференции.



«Предсезонная подготовка для того и нужна, чтобы команда подошла к сезону готовой, а не набирала кондиции по ходу первых матчей. Поэтому первые неудачи минского «Динамо» связал бы с предсезонной подготовкой. Не говорю, что функциональная подготовка была плохой. Не этот момент. А именно психологический фактор и тактический фактор.



Результаты последних матчей дают основания говорить о том, что успех придёт и с нынешним тренерским штабом. Важно, что вратарская линия играет хорошо. Энрот – один из лучших вратарей КХЛ.



Возвращение Костицыных – хороший момент. Как для минского «Динамо», так и для сборной Беларуси. Что касается легионеров, то кажется, что надо быть более аккуратными с приглашением такого количества. У нас четыре из дальнего зарубежья и трое россиян, которые не совсем могут принести пользу сборной Беларуси», — сказал Занковец.

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