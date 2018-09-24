Экс-форвард «Магнитки» Оскар Осала приостановил карьеру в 30-летнем возрасте

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика» Оскар Осала приостановил карьеру в 30-летнем возрасте.



«В настоящий момент я не веду поиск нового клуба. Ничего не могу сказать по поводу сроков возвращения. Жизнь – это больше чем просто хоккей на льду. В своё время я хотел оказаться в НХЛ, но предложения, полученные из-за океана, не устроили меня, после чего я вернулся в «Магнитку». После двух побед в Кубке Гагарина спортивный голод был утолён. Впрочем, я считаю, что годы, проведённые в России, стали лучшими в моей жизни», — приводит слова Осалы Iltalehti.



Осала выступал в КХЛ с сезона-2011/12. Финн провёл два года в составе нижнекамского «Нефтехимика», после чего перебрался в магнитогорский «Металлург». На счету форварда 442 матча в лиге, в которых он набрал 194 (101+93) очка при показателе полезности «+59» и 560 минутах штрафного времени. Осала покинул «Магнитку», в составе которой стал двукратным победителем Кубка Гагарина, по окончании предыдущего сезона.