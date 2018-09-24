«Нэшвилл» отправил Якова Тренина в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на своём официальном сайте объявил о сокращении состава в тренировочном лагере.



Российский форвард Яков Тренин оказался в числе хоккеистов, которые покинули расположение клуба. 21-летний уроженец Челябинска был отправлен в команду АХЛ «Милуоки Адмиралс», за которую он выступал в прошлом сезоне.



Тренин был выбран челябинским «Трактором» под 16-м номером на драфте-2014. В предыдущем сезоне он провёл 44 матча в составе «Милуоки», забросил 5 шайб и отдал 11 результативных передач. Помимо этого, он заработал 16 штрафных минут и показатель полезности «+3».



В прошлом сезоне «Нэшвилл» дошёл до полуфинала Западной конференции, где в семи матчах уступил «Виннипег Джетс». В первом раунде плей-офф «хищники» обыграли «Колорадо Эвеланш».

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