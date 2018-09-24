Кучеров – о контракте: разве теперь я буду чаще получать шайбу на пустые ворота?

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как относится к подписанию нового контракта. В межсезонье 25-летний хоккеист заключил с «молниями» восьмилетнее соглашение на $76 млн.

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«Значит ли что-то для меня, что однажды я стану самым высокооплачиваемым хоккеистом «Тампы»? Никто не будет об этом думать в конце дня. Мы выходим на лёд, чтобы играть в один и тот же хоккей. И какая разница, кто получает больше, а кто — меньше?



Если у меня больше контракт, то я теперь стану чаще получать шайбу на пустые ворота? Нет, всё останется тем же самым. И я об этом даже не думаю. Никакого давления нет. Я просто стараюсь обращаться умно с деньгами и особо о них не размышляю», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.