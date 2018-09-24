Рейтинг тренеров КХЛ: Мартемьянов – новый лидер, Титов опустился ниже Воробьёва

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (2). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (6). Илья Воробьёв (СКА)

3 (1). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

4 (3). Боб Хартли («Авангард»)

5 (4). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

6 (13). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

7 (5). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

8 (7). Дэвид Немировски («Торпедо»)

9 (19). Игорь Никитин (ЦСКА)

10 (8). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

11 (9). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

12 (15). Вадим Епанчинцев («Спартак»)

13 (11). Андрей Скабелка («Барыс»)

14 (14). Александр Гулявцев («Северсталь»)

15 (21). Владимир Орсаг («Слован»)

16 (16). Александр Андриевский («Сибирь»)

17 (23). Николай Борщевский («Амур»)

18 (20). Сергей Светлов («Адмирал»)

19 (10). Валерий Белов («Витязь»)

20 (12). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

21 (19). Йозеф Яндач («Металлург»)

22 (24). Горди Дуайер («Динамо» Минск)

23 (22). Юсси Тапола («Куньлунь»)

24 (25). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва).

25 (17). Герман Титов («Трактор»).