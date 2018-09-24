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Гулявцев: никогда не обвиняю Фурха в пропущенных шайбах

Гулявцев: никогда не обвиняю Фурха в пропущенных шайбах
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением об игре вратаря команды Доминика Фурха. Чех проводит в клубе из Череповца первый сезон, ранее он защищал цвета омского «Авангарда».

«Нестабильная игра Фурха? Я никогда не виню вратаря в пропущенных шайбах. Его игра зависит от игры команды. Если команда воюет, страхует, блокирует броски, то и голкипер играет увереннее. Что касается других вратарей, то мы обязательно предоставим им шанс. Доминику тоже надо отдохнуть, перезагрузиться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Северстали».

В этом сезоне 28-летний Фурх провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт четыре победы. Чешский вратарь отражает 89,3% бросков и имеет коэффициент надёжности 2,92.

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