Гулявцев: никогда не обвиняю Фурха в пропущенных шайбах

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился мнением об игре вратаря команды Доминика Фурха. Чех проводит в клубе из Череповца первый сезон, ранее он защищал цвета омского «Авангарда».



«Нестабильная игра Фурха? Я никогда не виню вратаря в пропущенных шайбах. Его игра зависит от игры команды. Если команда воюет, страхует, блокирует броски, то и голкипер играет увереннее. Что касается других вратарей, то мы обязательно предоставим им шанс. Доминику тоже надо отдохнуть, перезагрузиться», — приводит слова специалиста официальный сайт «Северстали».



В этом сезоне 28-летний Фурх провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт четыре победы. Чешский вратарь отражает 89,3% бросков и имеет коэффициент надёжности 2,92.

Гулявцев: «Северсталь» продолжит применять санкции к игрокам за удаления