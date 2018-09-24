Шестёркин, Херсли, Ржепик и Коваленко — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов третьей недели турнира в четырех номинациях.

Таблица снайперов КХЛ

Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин (СКА), одержавший «сухие» победы в двух гостевых матчах против московского «Динамо» и «Локомотива». В этих поединках голкипер питерского клуба отразил 47 бросков по своим воротам.



Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы в трёх гостевых матчах, забросивший в них три шайбы (лучший результат в турнире среди игроков его амплуа) и отметившийся одной результативной передачей.



Лучшим нападающим признан Михал Ржепик («Слован»), в трёх гостевых матчах забросивший 5 шайб (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся голевой передачей при показателе полезности «+1».



Лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко («Локомотив»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся дублем в ворота «Витязя», одна из шайб стала победной.