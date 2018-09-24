В Саратове состоялось открытие детской команды по следж-хоккею

В Саратове состоялось официальное открытие детской следж-хоккейной команды «Крылья». Она стала девятой на карте детской следж-хоккейной лиги, сообщает официальный сайт организации.



В торжественной церемонии принял участие министр молодёжной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.



«Наш регион славится и паралимпийцами, и сурдолимпийцами. Мы занимаем сильные позиции в мировом спорте по этим направлениям. Цель сегодняшнего мероприятия — показать жителям Саратовской области новые ориентиры для занятий спортом для ребят с ограниченными возможностями здоровья.



У нас в Саратове есть инфраструктура для тренировок детей, имеется ледовый объект в городе Балаково, и мы обсуждаем открытие отделения на базе нашей спортивной школы олимпийского резерва по хоккею «Кристалл». В общем, есть всё, чтобы наши местные мальчишки зажгли звёзды саратовского спорта на мировом небосклоне», — сказал Абросимов.

