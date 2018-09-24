Минское «Динамо» и Федерацию хоккея Беларуси ждёт интеграция

Министр внутренних дел Беларуси, председатель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо» Минск Игорь Шуневич сообщил, что Федерацию хоккея Беларуси и команду ждёт интеграция.



«Главе Беларуси было доложено о развитии хоккейной отрасли в стране, перспективах работы хоккейного клуба «Динамо» Минск и Федерации хоккея Беларуси. Одно из предложений, которое глава государства поручил в дальнейшем разрабатывать, — интеграция этих двух подразделений, чтобы ликвидировать конфликт интересов, который, мы все это понимаем, существует сегодня между этими субъектами хоккейной индустрии.



Формула очень простая. Сегодня о ней говорить рано, поскольку предложения, безусловно, системные, но они на будущее. Когда мы будем готовы об этом сказать, то вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси мы об этом заявим. Это будет в ближайшее время», — приводит слова Шуневича БелТА.

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