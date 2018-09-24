Бенн: надеюсь, что «Даллас» перестанет менять тренеров

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн оценил нового наставника команды Джима Монтгомери. Специалист стал шестым тренером, который будет работать в стане «звёзд» с Бенном.



«Думаю, что всё будет иначе. Многие заинтригованы пришествием в НХЛ тренеров из студенческого хоккея. Но он не получил бы свою работу, если не был готов. Полагаю, что тренер открыт для идей, ранее он уже работал с молодёжью, и у нас её много. В нашей команде есть группа молодых хоккеистов, окруженная ветеранами, а Монтгомери окружил себя особенными помощниками. Это может быть хорошей комбинацией для всех.



Постоянные изменения на тренерской позиции? Это не очень здорово. В разговоре с Монти я выразил надежду, что он будет моим последним тренером. Их уже было пять. Каждый год менять тренеров нелегко, потому что постоянно приходится перестраиваться. Давайте посмотрим, что выйдет в этом году. Надеюсь, нам больше не придётся менять тренера», — цитирует капитана «Далласа» официальный сайт НХЛ.

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