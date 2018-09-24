Кемпе — о сохранении денег у игроков: ты невольно берешь пример с экс-партнёров

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе рассказал, как хоккеисты относятся к деньгам, заработанным во время игровой карьеры. Форвард отметил, что старается брать пример с закончивших карьеру партнёров. Напомним, ранее своим рецептом сохранения заработанных денег поделился российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.



«Как сохранять свои деньги? Ты играешь со многими ребятами, которые остаются в поле твоего зрения и после их хоккейной карьеры. Например, входят в тренерский штаб. Они разумно обращаются с деньгами, и ты невольно берешь с них пример», — приводит слова Кемпе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

