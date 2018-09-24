«Ак Барс» — «Сибирь»: в составе гостей дебютируют Воробей и Казаков

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 сентября, начало матча — в 19:30 мск. В составе казанского клуба отсутствуют форварды Данис Зарипов и Александр Бурмистров, в «Сибири» дебютируют Павел Воробей и Максим Казаков.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Абросимов, Глухов — Ткачёв — Галиев;

Педан — Постма, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Юдин, Клинкхаммер — Малыхин — Кара.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Савченко — Наумов, Бертран — Шаров — Лисин;

Пиганович — Воробей, Михайлов — Дугин — Саюстов;

Морозов — Алексеев, Пешехонов — Бодров — Яковлев;

Игнатович, Первушин — Романцев — Шашков, Казаков.