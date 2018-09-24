Стали известны составы казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 сентября, начало матча — в 19:30 мск. В составе казанского клуба отсутствуют форварды Данис Зарипов и Александр Бурмистров, в «Сибири» дебютируют Павел Воробей и Максим Казаков.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Абросимов, Глухов — Ткачёв — Галиев;
Педан — Постма, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Юдин, Клинкхаммер — Малыхин — Кара.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Савченко — Наумов, Бертран — Шаров — Лисин;
Пиганович — Воробей, Михайлов — Дугин — Саюстов;
Морозов — Алексеев, Пешехонов — Бодров — Яковлев;
Игнатович, Первушин — Романцев — Шашков, Казаков.
«Ак Барс» — «Сибирь»: в составе гостей дебютируют Воробей и Казаков