Лукашенко: минское «Динамо» колбасит, как они собираются жить дальше?

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл разговор с председателем наблюдательного совета минского «Динамо» Игорем Шуневичем.



«Как-то колбасит эту команду с начала года и в предсезонку. Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с «Локомотивом». Просто героически. С «Северсталью» 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским «Динамо». Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?» — задал вопрос президент.



После девяти матчей со старта сезона-2018/19 в активе минского «Динамо» три победы и шесть очков, команда занимает последнее место в Западной конференции.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19