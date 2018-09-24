Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и астанинским «Барысом», который состоится сегодня, 24 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. В состав гостей вернулся голкипер Хенрик Карлссон. Начало встречи – в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Афиногенов;
Волков – Никулин, Брюквин – Закриссон – Петунин;
Зайцев – Вишневский, Панкратов – Мозер – Индрашис;
Меньшиков – Прибыльский, Моисеев – Ефремов – Сидляров.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Даллман – Блэкер, Михайлис – Фрэттин – Боченски;
Диц – Маклюков, Петерссон – Кормье – Старченко;
Липин – Климонтов, Шевченко – Гренц – Акользин;
Полохов, Асетов – Сагадеев – Евдокимов.
«Динамо» М — «Барыс»: в составе гостей выйдет Хенрик Карлссон