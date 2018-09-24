«Динамо» М — «Барыс»: в составе гостей выйдет Хенрик Карлссон

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и астанинским «Барысом», который состоится сегодня, 24 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. В состав гостей вернулся голкипер Хенрик Карлссон. Начало встречи – в 19:30 мск.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Афиногенов;

Волков – Никулин, Брюквин – Закриссон – Петунин;

Зайцев – Вишневский, Панкратов – Мозер – Индрашис;

Меньшиков – Прибыльский, Моисеев – Ефремов – Сидляров.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Даллман – Блэкер, Михайлис – Фрэттин – Боченски;

Диц – Маклюков, Петерссон – Кормье – Старченко;

Липин – Климонтов, Шевченко – Гренц – Акользин;

Полохов, Асетов – Сагадеев – Евдокимов.